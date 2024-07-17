Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Олимпиада 2024 arrow В Киеве накануне Олимпийских игр стартовала социальная рекламная кампания "The Will to Win" arrow

В Киеве накануне Олимпийских игр стартовала социальная рекламная кампания "The Will to Win"

17 июля 2024 22:38
Дмитрий Галушка - Редактор
В Киеве стартовала социальная реклама "The Will to Win" к Олимпиаде-2024
Социальная рекламная кампания "The Will to Win". Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве запустили социальную рекламную кампанию "The Will to Win", приуроченную к Олимпийским играм, которые 26 июля стартуют в Париже. Данная мера проводится без использования бюджетных средств.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта в среду, 17 июля.

Читайте также:

Воля к победе

Героями кампании стали гребец Людмила Лузан, параплавец Алексей Федина, борец Ирина Коляденко, гимнаст Назар Чепурный, пловчихи Марина и Владислава Алексеи, легкоатлет Виктория Ткачук, а также экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, ныне служащий в Центре специальных операций "А" СБУ.

Кампания "The Will to Win" подчеркивает украинскую Волю к победе, отражающей лозунг участия Украины в Олимпийских играх.

Инициаторами социальной рекламной кампании The Will to Win выступают Офис Президента Украины, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины. Также акцию поддержала Banda.agency.

Олимпиада 2024
Плавцы Марина и Владислава Алексеи. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
плакат
Гимнаст Назар Чепурный. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
олимпийцы
Параплавец Алексей Федина. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
олимпийские спортсмены
Борец Ирина Коляденко. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
олимпийцы Украины
Гребец Людмила Лузан. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Олимпийские игры
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
укоаинские чемпионы
Легкоатлетка Виктория Ткачук. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Мы писали, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов. В общей сложности наша страна будет представлена в 23 видах спорта.

Также и. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сказал, что представителей России не должно быть на Олимпиаде ни в каком виде. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.

Киев спорт Олимпийские игры олимпиада спортсмены Министерство молодежи и спорта Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца