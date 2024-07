В Киеве стартовала социальная реклама "The Will to Win" к Олимпиаде-2024

Социальная рекламная кампания "The Will to Win". Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

В Киеве запустили социальную рекламную кампанию "The Will to Win", приуроченную к Олимпийским играм, которые 26 июля стартуют в Париже. Данная мера проводится без использования бюджетных средств.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта в среду, 17 июля.

Воля к победе

Героями кампании стали гребец Людмила Лузан, параплавец Алексей Федина, борец Ирина Коляденко, гимнаст Назар Чепурный, пловчихи Марина и Владислава Алексеи, легкоатлет Виктория Ткачук, а также экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, ныне служащий в Центре специальных операций "А" СБУ.

Кампания "The Will to Win" подчеркивает украинскую Волю к победе, отражающей лозунг участия Украины в Олимпийских играх.

Инициаторами социальной рекламной кампании The Will to Win выступают Офис Президента Украины, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины. Также акцию поддержала Banda.agency.

Плавцы Марина и Владислава Алексеи. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Гимнаст Назар Чепурный. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Параплавец Алексей Федина. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Борец Ирина Коляденко. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Гребец Людмила Лузан. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Легкоатлетка Виктория Ткачук. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Мы писали, что сборная Украины на Олимпиаде будет состоять из 140 спортсменов. В общей сложности наша страна будет представлена в 23 видах спорта.

Также и. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сказал, что представителей России не должно быть на Олимпиаде ни в каком виде. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.