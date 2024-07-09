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Представників Росії не має бути на Олімпіаді ні в якому вигляді, — Бідний

9 липня 2024 22:19
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Агабекян Карен
редактор
Україна проти допуску росіян на ОІ-2024: Матвій Бідний про боротьбу проти агресора
В.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

Незадовго до початку Олімпійських ігор все більше російських команд відмовилися від участі на головному турнірі чотириріччя. Сталося це через критерії МОК щодо допуску росіян до ОІ-2024.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному інтерв’ю порталу Новини.LIVE розповів про боротьбу з росіянами.

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Росіян взагалі не має бути на Олімпійських іграх

Бідний розповів, що завдяки діям України топовим російським спортсменам почали масово відмовляти в допуску до Олімпійських ігор.

"Починаючи з перших днів вторгнення Україна веде боротьбу за недопуск представників країни-агресора до міжнародних спортивних змагань і ця боротьба триває й досі.

Я вважаю цей кейс досить успішним й сьогодні фактично команд Росії та Білорусі на Олімпіаді не буде. Ми знаємо, що будуть кілька десятків людей під нейтральним прапором.

Ми вже бачимо результати роботи спеціальної комісії Міжнародного олімпійського комітету і всіх відвертих пропагандистів було відсторонено.

Це наша велика перемога. Російський прапор фактично вкритий ганьбою і заборонений на просторах Олімпіаді.

Наша позиція полягає в тому, що представників Росії не має бути ні в якому вигляді. Тому ми не зупиняємось та продовжуємо нашу боротьбу. Різниця тільки в ступені впливу, який виявляють ці агенти гібридного впливу. Ми й далі будемо звертатись та переконувати міжнародну спортивну спільноту в тому, що які б критерії нейтральності не були виставлені, все одно присутність представників Росії шкідливе для представників міжнародної спортивної спільноти", — сказав Бідний.

Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня та пройдуть до 11 серпня.

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