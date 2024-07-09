Украина против допуска россиян на ОИ-2024: Матвей Бидный о борьбе против агрессора

Представителей России не должно быть на Олимпиаде ни в каком виде, — Бидный
Незадолго до начала Олимпийских игр все больше российских команд отказались от участия в главном турнире четырехлетия. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE рассказал о борьбе с россиянами.
Россиян вообще не должно быть на Олимпийских играх
Бидный рассказал, что благодаря действиям Украины топовым российским спортсменам начали массово отказывать в допуске к Олимпийским играм.
"Начиная с первых дней вторжения Украина ведет борьбу за недопуск представителей страны-агрессора к международным спортивным соревнованиям и эта борьба продолжается до сих пор.
Я считаю этот кейс достаточно успешным и сегодня фактически команд России и Белоруссии на Олимпиаде не будет. Мы знаем, что будут несколько десятков человек под нейтральным флагом.
Мы уже видим результаты работы специальной комиссии Международного олимпийского комитета и все откровенные пропагандисты были отстранены.
Это наша великая победа. Российский флаг фактически покрыт позором и запрещен на просторах Олимпиаде.
Наша позиция состоит в том, что представителей России не должно быть ни в коем виде. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем нашу борьбу.
Разница только в степени воздействия, которое оказывают эти агенты гибридного воздействия. Мы и дальше будем обращаться и убеждать международное спортивное сообщество в том, что какие бы критерии нейтральности ни были выставлены, все равно присутствие представителей России вредно для представителей международного спортивного сообщества", — сказал Бидный.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и пройдут до 11 августа.
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