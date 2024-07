У Києві стартувала соціальна реклама "The Will to Win" до Олімпіади-2024

Соціальна рекламна кампанія The Will to Win. Фото: Міністерстві молоді та спорту України

У Києві запустили соціальну рекламну кампанію The Will to Win, приурочену до Олімпійських ігор, які 26 липня стартують у Парижі. Цей захід проводиться без використання бюджетних коштів.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України у середу, 17 липня.

Воля до перемоги

Героями кампанії стали веслувальниця Людмила Лузан, параплавець Олексій Федина, борчиня Ірина Коляденко, гімнаст Назар Чепурний, плавчині Марина та Владислава Алексіїви, легкоатлетка Вікторія Ткачук, а також експерша ракетка України Сергій Стаховський, який нині служить у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ.

Кампанія The Will to Win підкреслює українську Волю до перемоги, що відображає гасло участі України в цьогорічних Олімпійських іграх.

Ініціаторами соціальної рекламної кампанії The Will to Win виступають Офіс Президента України, Міністерство молоді та спорту та Національний олімпійський комітет України. Також акцію підтримала Banda.agency.

Плавчині Марина та Владислава Алексіїви. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Гімнаст Назар Чепурний. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Параплавець Олексій Федина. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Борчиня Ірина Коляденко. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Веслувальниця Людмила Лузан. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Експерша ракетка України Сергій Стаховський. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Легкоатлетка Вікторія Ткачук. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Ми писали, що збірна України на Олімпіаді складатиметься зі 140 спортсменів. Загалом наша країна буде представлена у 23 видах спорту.

Також в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний сказав, що представників Росії не має бути на Олімпіаді у жодному вигляді. Сталося це через критерії МОК щодо допуску росіян до ОІ-2024.