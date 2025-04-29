Дюбуа пообещал жесткий бой Усику за титул абсолютного чемпиона

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время промо боя. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Летом, 19 июля в Лондоне состоится долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге сойдутся украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Встреча станет реваншем: первый поединок состоялся в 2023 году и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде.

С тех пор британец не скрывал недовольства исходом боя, настаивая, что его удар по корпусу был легальным. Перед повторной встречей Дюбуа сделал громкое заявление, сообщает talkSPORT.

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Даниэль Дюбуа отметил, что в этот раз он готов к настоящему бою и намерен завершить историю их противостояния. По словам британца, с момента поражения он проделал большую работу над собой. Он сменил тренировочный подход, полностью пересмотрел свои ошибки и заверил, что теперь готов к любому сценарию боя.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время интервью. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дюбуа изменит технику ради победы

Британский боксер признал, что поражение от Александра Усика он пережил очень тяжело. Однако команда и семья помогли ему вернуть уверенность и мотивацию.

"Я вернулся другим бойцом. Усика ждет кровавое месиво", – эмоционально заявил Дюбуа, добавив, что готов дать украинцу бой, который тот не забудет.

Поединок Усик — Дюбуа обещает стать одним из самых громких событий года в мире бокса. На кону будут не просто чемпионские пояса, а абсолютное признание в королевском весе. Оба спортсмена уверены в себе, и это только подогревает интерес болельщиков к будущему бою.

Напомним, мы спрогнозировали развитие и итог второго боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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