Дюбуа пообіцяв жорсткий бій Усику за титул абсолютного чемпіона

Олександр Усик та Даніель Дюбуа під час промо бою. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Влітку, 19 липня в Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. На рингу зійдуться український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа. Зустріч стане реваншем: перший поєдинок відбувся 2023 року і завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Відтоді британець не приховував невдоволення результатом бою, наполягаючи, що його удар по корпусу був легальним. Перед повторною зустріччю Дюбуа зробив гучну заяву, повідомляє talkSPORT.

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Даніель Дюбуа зазначив, що цього разу він готовий до справжнього бою і має намір завершити історію їхнього протистояння. За словами британця, з моменту поразки він виконав велику роботу над собою. Він змінив тренувальний підхід, повністю переглянув свої помилки та запевнив, що тепер готовий до будь-якого сценарію бою.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дюбуа змінить техніку заради перемоги

Британський боксер визнав, що поразку від Олександра Усика він пережив дуже важко. Однак команда і сім'я допомогли йому повернути впевненість та мотивацію.

"Я повернувся іншим бійцем. На Усика чекає криваве місиво", — емоційно заявив Дюбуа, додавши, що готовий дати українцеві бій, який той не забуде.

Поєдинок Усик — Дюбуа обіцяє стати однією з найгучніших подій року у світі боксу. На кону будуть не просто чемпіонські пояси, а абсолютне визнання в королівській вазі. Обидва спортсмени впевнені в собі, і це тільки підігріває інтерес уболівальників до майбутнього бою.

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