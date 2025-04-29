Дюбуа пообіцяв жорсткий бій Усику за титул абсолютного чемпіона

Перед реваншем з Усиком Дюбуа зробив гучну заяву
Влітку, 19 липня в Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. На рингу зійдуться український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа. Зустріч стане реваншем: перший поєдинок відбувся 2023 року і завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Відтоді британець не приховував невдоволення результатом бою, наполягаючи, що його удар по корпусу був легальним. Перед повторною зустріччю Дюбуа зробив гучну заяву, повідомляє talkSPORT.
Даніель Дюбуа зазначив, що цього разу він готовий до справжнього бою і має намір завершити історію їхнього протистояння. За словами британця, з моменту поразки він виконав велику роботу над собою. Він змінив тренувальний підхід, повністю переглянув свої помилки та запевнив, що тепер готовий до будь-якого сценарію бою.
Дюбуа змінить техніку заради перемоги
Британський боксер визнав, що поразку від Олександра Усика він пережив дуже важко. Однак команда і сім'я допомогли йому повернути впевненість та мотивацію.
"Я повернувся іншим бійцем. На Усика чекає криваве місиво", — емоційно заявив Дюбуа, додавши, що готовий дати українцеві бій, який той не забуде.
Поєдинок Усик — Дюбуа обіцяє стати однією з найгучніших подій року у світі боксу. На кону будуть не просто чемпіонські пояси, а абсолютне визнання в королівській вазі. Обидва спортсмени впевнені в собі, і це тільки підігріває інтерес уболівальників до майбутнього бою.
Нагадаємо, ми спрогнозували розвиток та підсумок другого бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.
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