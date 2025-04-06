Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Первая победа в сезоне — Ферстаппен выиграл Гран-при Японии arrow

Первая победа в сезоне — Ферстаппен выиграл Гран-при Японии

6 апреля 2025 12:39
Максим Коваленко - Редактор
Ферстаппен выиграл Гран-при Японии — результаты гонки
Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Issei Kato
Максим Коваленко - Редактор

В Японии состоялась третья гонка нового сезона Формулы-1. Она завершилась интересными результатами.

Нидерландский гонщик и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен победил на Гран-при Японии, пишет "Чемпион".

Реклама
Читайте также:

Рядом с ним на подиуме оказались оба пилота "Макларен" — Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Также в гонке отличился один из самых молодых пилотов нынешней Формулы-1.

Детали гонки

Гонка проходила на трассе "Судзука". Она начиналась достаточно спокойно, но со временем на трассе добавилось драмы.

В частности, Пиастри из "Макларена" даже пытался достать Ферстаппена, однако в итоге этого не произошло.

Перспективную гонку показал один из самых молодых пилотов Формулы-1 Андреа Кимми Антонелли, который даже некоторое время лидировал, а также продемонстрировал самый быстрый круг в гонке.

Первая десятка Гран-при Японии

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1:22:06,983;
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +1,423;
  3. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,129;
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +16,097;
  5. Джордж Расселл ("Мерседес") +17,362;
  6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +18,671;
  7. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +29,182
  8. Исак Хаджар ("Рейсин Буллз") +37,134;
  9. Алекс Албон ("Уильямс") +40,367;
  10. Оливер Берман ("Хаас") +54,529;

Напомним, португалец Криштиану Роналду может перейти в английский клуб ради конкретной цели.

Украинский борец Жан Беленюк попал в интересную ситуацию в США, которая связана с деньгами.

Стало известно, сколько заработал за 2024 год украинский боксер Александр Усик.

Есть несколько действенных способов, которые помогут оперативно избавиться от лишнего веса уже к ближайшему лету.

спорт Япония гонки Формула-1 Макс Ферстаппен
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама