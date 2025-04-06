Ферстаппен выиграл Гран-при Японии — результаты гонки

Первая победа в сезоне — Ферстаппен выиграл Гран-при Японии
В Японии состоялась третья гонка нового сезона Формулы-1. Она завершилась интересными результатами.
Нидерландский гонщик и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен победил на Гран-при Японии, пишет "Чемпион".
Рядом с ним на подиуме оказались оба пилота "Макларен" — Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Также в гонке отличился один из самых молодых пилотов нынешней Формулы-1.
MAX VERSTAPPEN WINS IN JAPAN!!! 🏆- Формула 1 (@F1) 6 апреля 2025 года
Пилот Red Bull обеспечивает победу после размеренного драйва под давлением 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo
Детали гонки
Гонка проходила на трассе "Судзука". Она начиналась достаточно спокойно, но со временем на трассе добавилось драмы.
В частности, Пиастри из "Макларена" даже пытался достать Ферстаппена, однако в итоге этого не произошло.
Перспективную гонку показал один из самых молодых пилотов Формулы-1 Андреа Кимми Антонелли, который даже некоторое время лидировал, а также продемонстрировал самый быстрый круг в гонке.
Первая десятка Гран-при Японии
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1:22:06,983;
- Ландо Норрис ("Макларен") +1,423;
- Оскар Пиастри ("Макларен") +2,129;
- Шарль Леклер ("Феррари") +16,097;
- Джордж Расселл ("Мерседес") +17,362;
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +18,671;
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +29,182
- Исак Хаджар ("Рейсин Буллз") +37,134;
- Алекс Албон ("Уильямс") +40,367;
- Оливер Берман ("Хаас") +54,529;
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