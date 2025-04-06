Ферстаппен виграв Гран-прі Японії — результати гонки

Перша перемога в сезоні — Ферстаппен тріумфує на Гран-прі Японії
У Японії відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. Вона завершилася цікавими результатами.
Нідерландський гонщик та чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Японії, пише "Чемпіон".
Поруч з ним на подіумі опинились обидва пілоти "Макларен" — Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Також у гонці відзначився один із наймолодших пілотів нинішньої Формули-1.
MAX VERSTAPPEN WINS IN JAPAN!! 🏆— Formula 1 (@F1) April 6, 2025
The Red Bull driver secures victory after a measured drive under pressure 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo
Деталі гонки
Гонка відбувалась на трасі "Судзука". Вона починалась достатньо спокійно, але з часом на трасі додалося драми.
Зокрема, Піастрі з "Макларена" навіть намагався дістати Ферстаппена, проте у підсумку цього не сталося.
Перспективну гонку показав один із наймолодших пілотів Формули-1 Андреа Кіммі Антонеллі, який навіть певний час лідирував, а також продемонстрував найшвидше коло в гонці.
Перша десятка Гран-прі Японії
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:22:06,983;
- Ландо Норріс ("Макларен") +1,423;
- Оскар Піастрі ("Макларен") +2,129;
- Шарль Леклер ("Феррарі") +16,097;
- Джордж Расселл ("Мерседес") +17,362;
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +18,671;
- Льюїс Гамільтон ("Феррарі") +29,182
- Ісак Хаджар ("Рейсін Буллз") +37,134;
- Алекс Албон ("Вільямс") +40,367;
- Олівер Берман ("Гаас") +54,529;
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