Ферстаппен виграв Гран-прі Японії — результати гонки

Нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Issei Kato

У Японії відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. Вона завершилася цікавими результатами.

Нідерландський гонщик та чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Японії, пише "Чемпіон".

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Поруч з ним на подіумі опинились обидва пілоти "Макларен" — Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Також у гонці відзначився один із наймолодших пілотів нинішньої Формули-1.

MAX VERSTAPPEN WINS IN JAPAN!! 🏆



The Red Bull driver secures victory after a measured drive under pressure 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Деталі гонки

Гонка відбувалась на трасі "Судзука". Вона починалась достатньо спокійно, але з часом на трасі додалося драми.

Зокрема, Піастрі з "Макларена" навіть намагався дістати Ферстаппена, проте у підсумку цього не сталося.

Перспективну гонку показав один із наймолодших пілотів Формули-1 Андреа Кіммі Антонеллі, який навіть певний час лідирував, а також продемонстрував найшвидше коло в гонці.

Перша десятка Гран-прі Японії

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:22:06,983; Ландо Норріс ("Макларен") +1,423; Оскар Піастрі ("Макларен") +2,129; Шарль Леклер ("Феррарі") +16,097; Джордж Расселл ("Мерседес") +17,362; Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +18,671; Льюїс Гамільтон ("Феррарі") +29,182 Ісак Хаджар ("Рейсін Буллз") +37,134; Алекс Албон ("Вільямс") +40,367; Олівер Берман ("Гаас") +54,529;

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