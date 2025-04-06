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Перша перемога в сезоні — Ферстаппен тріумфує на Гран-прі Японії

6 квітня 2025 12:39
Максим Коваленко - Редактор
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії — результати гонки
Нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Issei Kato
Максим Коваленко - Редактор

У Японії відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. Вона завершилася цікавими результатами. 

Нідерландський гонщик та чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Японії, пише "Чемпіон".

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Поруч з ним на подіумі опинились обидва пілоти "Макларен" — Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Також у гонці відзначився один із наймолодших пілотів нинішньої Формули-1. 

Деталі гонки

Гонка відбувалась на трасі "Судзука". Вона починалась достатньо спокійно, але з часом на трасі додалося драми.

Зокрема, Піастрі з "Макларена" навіть намагався дістати Ферстаппена, проте у підсумку цього не сталося.

Перспективну гонку показав один із наймолодших пілотів Формули-1 Андреа Кіммі Антонеллі, який навіть певний час лідирував, а також продемонстрував найшвидше коло в гонці.

Перша десятка Гран-прі Японії

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:22:06,983;
  2. Ландо Норріс ("Макларен") +1,423;
  3. Оскар Піастрі ("Макларен") +2,129;
  4. Шарль Леклер ("Феррарі") +16,097;
  5. Джордж Расселл ("Мерседес") +17,362;
  6. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +18,671;
  7. Льюїс Гамільтон ("Феррарі") +29,182
  8. Ісак Хаджар ("Рейсін Буллз") +37,134;
  9. Алекс Албон ("Вільямс") +40,367;
  10. Олівер Берман ("Гаас") +54,529;

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