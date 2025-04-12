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Перспективный молодой футболист отказался от трансфера в Динамо

12 апреля 2025 13:34
Иван Крутогоров - Редактор
Динамо не сможет подписать талантливого молодого игрока
Кирилл Дигтярь на поле. Фото: УАФ
Иван Крутогоров - Редактор

Футболист юношеской сборной Украины Кирилл Дигтярь не собирается продолжать карьеру в составе грандов УПЛ. Молодой защитник нацелен на переезд в одну из европейских лиг. 

Игрок "Металлиста" ставит перед собой амбициозные цели, сообщает "Украинский футбол". 

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Год назад стало известно об интересе английского "Манчестер Юнайтед" к юному украинскому футболисту Кириллу Дигтярю. В итоге до трансфера дело так и не дошло, но 17-летний защитник все еще мечтает выступать в Европе. 

Кирилл Дигтяр
Кирилл Дигтярь забивает гол. Фото: instagram.com/fcmetalist/

Что Дигтярь сказал о своей карьере 

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 поединках чемпионата Украины. Кирилл Дигтярь сделал одну результативную передачу, получил три предупреждения и в одном случае был удален с поля. 

Вопреки не самой успешной статистике, Дигтярь снова объявил о намерении переехать в клуб из европейского чемпионата. Он заявил, что об этом мечтают все молодые украинские игроки. Дигтярь заверил, что не примет приглашение перейти в "Шахтер" или "Динамо", которое, по слухам, интересуется молодым защитником. 

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