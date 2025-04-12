Динамо не зможе підписати талановитого молодого гравця

Кирило Дигтяр на полі. Фото: УАФ

Футболіст юнацької збірної України Кирило Дігтяр не має наміру продовжувати кар'єру у складі грандів УПЛ. Молодий захисник націлений на переїзд в одну з європейських ліг.

Гравець "Металіста" ставить перед собою амбітні цілі, повідомляє "Український футбол".

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Рік тому стало відомо про інтерес англійського "Манчестер Юнайтед" до юного українського футболіста Кирила Дігтяря. У підсумку до трансферу справа так і не дійшла, але 17-річний захисник все ще мріє виступати в Європі.

Кирило Дігтяр забиває гол. Фото: instagram.com/fcmetalist/

Що Дігтяр сказав про свою кар'єру

У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 13 поєдинках чемпіонату України. Кирило Дігтяр зробив одну результативну передачу, дістав три попередження і в одному випадку був вилучений з поля.

Всупереч не найуспішнішій статистиці, Дігтяр знову оголосив про намір переїхати до клубу з європейського чемпіонату. Він заявив, що про це мріють усі молоді українські гравці. Дігтяр запевнив, що не прийме запрошення перейти до "Шахтаря" або "Динамо", яке, за чутками, цікавиться молодим захисником.

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