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Главная Спорт Полозюк завоевала для Украины первую в истории медаль чемпионата мира по рапире

Полозюк завоевала для Украины первую в истории медаль чемпионата мира по рапире

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 15:44
Полозюк принесла Украине историческую медаль в рапире
Алина Полозюк во время турнира. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском спорте произошло эпохальное событие. Впервые в истории страны спортсменка завоевала медаль чемпионата мира в рапире. Автором этого достижения стала молодая Алина Полозюк

Украинка стала одним из триумфаторов турнира, который прошел в Гонконге, сообщают Новини.LIVE

Молодая спортсменка Алина Полозюк завоевала первую медаль для Украины на чемпионате мира по фехтованию на рапирах и стала бронзовым призером планетарного чемпионата в Гонконге в 2026 году. В полуфинале 24-летняя Полозюк проиграла титулованной итальянке Арианне Эрриго со счетом 7:15. Однако 38-летняя фехтовальщица является олимпийской чемпионкой Лондона в командном фехтовании на рапирах в 2012 году и серебряным призером в индивидуальном турнире.

Историческое достижение Полозюк

У Эрриго также есть 10 золотых медалей по чемпионатам мира. В 2013 и 2014 годах она выиграла индивидуальное золото (в последний раз в 2014 году), а также 16 чемпионатов Европы. Эрриго встретится в финале с другой итальянкой Мартиной Фаваретто.

В предыдущих матчах плей-офф Полозюк победила лидера мирового рейтинга Мартину Батини из Италии, представительницу Молдовы Аделин Сеник, Марию Марино из Испании и китаянку Хуан Цяньцянь. Для украинки это лучшее выступление в ее карьере на уровне чемпионата мира.

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Год назад Алина Полозюк завершила свое выступление на стадии 1/16 финала, проиграв итальянцы Анне Кристино. Это первая медаль Украины на планетарном чемпионате в Гонконге, который продлится до 30 июля. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что английский "Ливерпуль" проведет с "ПСЖ" переговоры по трансферу молодой звезды парижан. 

Также Новини.LIVE писали, что "Аль-Наср" столкнулся с серьезными проблемами в Саудовской Аравии, у клуба оказались многомиллионные долги. 

спорт Алина Полозюк рапира
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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