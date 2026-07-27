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Головна Спорт Полозюк завоювала для України першу в історії медаль чемпіонату світу з рапіри

Полозюк завоювала для України першу в історії медаль чемпіонату світу з рапіри

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 15:44
Полозюк принесла Україні історичну медаль у рапірі
Аліна Полозюк під час турніру. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

В українському спорті сталася епохальна подія. Вперше в історії країни спортсменка завоювала медаль чемпіонату світу з рапіри. Автором цього досягнення стала молода Аліна Полозюк.

Українка стала однією з переможниць турніру, що відбувся в Гонконзі, повідомляють Новини.LIVE.

Молода спортсменка Аліна Полозюк завоювала першу медаль для України на чемпіонаті світу з фехтування на рапірах і стала бронзовою призеркою світового чемпіонату в Гонконзі у 2026 році. У півфіналі 24-річна Полозюк поступилася титулованій італійці Аріанні Ерріго з рахунком 7:15. Однак 38-річна фехтувальниця є олімпійською чемпіонкою Лондона у командному фехтуванні на рапірах у 2012 році та срібною призеркою в індивідуальному турнірі.

Історичне досягнення Полозюк

У Ерріго також є 10 золотих медалей чемпіонатів світу. У 2013 та 2014 роках вона виграла індивідуальне золото (востаннє у 2014 році), а також 16 чемпіонатів Європи. Ерріго зустрінеться у фіналі з іншою італійкою Мартіною Фаваретто.

У попередніх матчах плей-офф Полозюк перемогла лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні з Італії, представницю Молдови Аделін Сенік, Марію Маріно з Іспанії та китаянку Хуан Цяньцянь. Для українки це найкращий виступ у її кар’єрі на рівні чемпіонату світу.

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Рік тому Аліна Полозюк завершила свій виступ на стадії 1/16 фіналу, програвши італійці Анні Крістіно. Це перша медаль України на чемпіонаті світу в Гонконзі, який триватиме до 30 липня.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що англійський "Ліверпуль" проведе з "ПСЖ" переговори щодо трансферу молодої зірки парижан.

Також Новини.LIVE писали, що "Аль-Наср" зіткнувся з серйозними проблемами в Саудівській Аравії: у клубу виявилися багатомільйонні борги.

спорт Аліна Полозюк рапіра
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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