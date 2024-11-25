Жіноча збірна України здобула срібло на Кубку світу з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі. Фото: FIE

В Тунісі пройшов Кубок світу з фехтування на рапірі. На цьому турнірі вдало виступила жіноча збірна України.

Україна виграла срібну медаль в командній рапірі, що є їх кращим результатом в кар'єрі, повідомило "Суспільне".

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Жіноча збірна України з фехтування на рапірі у матчі проти Італії. Фото: FIE

Найкращий результат України в історії

Попереднім кращим результатом жіночої збірної з рапіри була торішня бронзова нагорода Кубка світу в Гонконгу.

Обидві нагороди Україна виграла в складі: Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.

Українки почали свій шлях на турнірі з перемоги над Угорщиною з рахунком 45:38. Відзначилась у цьому матчі Ольга Сопіт, яка привела команду до перемоги.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" перемогли Італію, яка є лідером світового рейтингу. Матч завершився з рахунком 45:43.

В півфіналі Україна виграла у команди Франції після чудового камбеку. Команда програвала суперницям у вісім очок, але Сопіт та Полозюк вирвали перемогу.

Попри перемоги над фаворитами турніру, у фіналі Україна все ж поступилася бронзовим призеркам Олімпійських ігор, Японії, з рахунком 22:24.

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