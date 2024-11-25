Жіноча збірна України здобула срібло на Кубку світу з фехтування

Україна виграла перше в історії срібло на КС з фехтування
В Тунісі пройшов Кубок світу з фехтування на рапірі. На цьому турнірі вдало виступила жіноча збірна України.
Україна виграла срібну медаль в командній рапірі, що є їх кращим результатом в кар'єрі, повідомило "Суспільне".
Найкращий результат України в історії
Попереднім кращим результатом жіночої збірної з рапіри була торішня бронзова нагорода Кубка світу в Гонконгу.
Обидві нагороди Україна виграла в складі: Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.
Українки почали свій шлях на турнірі з перемоги над Угорщиною з рахунком 45:38. Відзначилась у цьому матчі Ольга Сопіт, яка привела команду до перемоги.
У чвертьфіналі "синьо-жовті" перемогли Італію, яка є лідером світового рейтингу. Матч завершився з рахунком 45:43.
В півфіналі Україна виграла у команди Франції після чудового камбеку. Команда програвала суперницям у вісім очок, але Сопіт та Полозюк вирвали перемогу.
Попри перемоги над фаворитами турніру, у фіналі Україна все ж поступилася бронзовим призеркам Олімпійських ігор, Японії, з рахунком 22:24.
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