Женская сборная Украины завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию

Украина выиграла первое в истории серебро на КМ по фехтованию
В Тунисе прошел Кубок мира по фехтованию на рапире. На этом турнире успешно выступила женская сборная Украины.
Украина выиграла серебряную медаль в командной рапире, что является их лучшим результатом в карьере, сообщило "Суспільне".
Лучший результат Украины в истории
Предыдущим лучшим результатом женской сборной по рапире была прошлогодняя бронзовая награда Кубка мира в Гонконге.
Обе награды Украина выиграла в составе: Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.
Украинки начали свой путь на турнире с победы над Венгрией со счетом 45:38. Отличилась в этом матче Ольга Сопит, приведшая команду к победе.
В четвертьфинале "сине-желтые" победили Италию, являющуюся лидером мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 45:43.
В полуфинале Украина выиграла у команды Франции после замечательного камбэка. Команда проигрывала соперницам восемь очков, но Сопит и Полозюк вырвали победу.
Несмотря на победы над фаворитами турнира, в финале Украина все же уступила бронзовым призеркам Олимпийских игр, Японии, со счетом 22:24.
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