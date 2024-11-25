Женская сборная Украины завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире. Фото: FIE

В Тунисе прошел Кубок мира по фехтованию на рапире. На этом турнире успешно выступила женская сборная Украины.

Украина выиграла серебряную медаль в командной рапире, что является их лучшим результатом в карьере, сообщило "Суспільне".

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Женская сборная Украины по фехтованию на рапире в матче против Италии. Фото: FIE

Лучший результат Украины в истории

Предыдущим лучшим результатом женской сборной по рапире была прошлогодняя бронзовая награда Кубка мира в Гонконге.

Обе награды Украина выиграла в составе: Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.

Украинки начали свой путь на турнире с победы над Венгрией со счетом 45:38. Отличилась в этом матче Ольга Сопит, приведшая команду к победе.

В четвертьфинале "сине-желтые" победили Италию, являющуюся лидером мирового рейтинга. Матч завершился со счетом 45:43.

В полуфинале Украина выиграла у команды Франции после замечательного камбэка. Команда проигрывала соперницам восемь очков, но Сопит и Полозюк вырвали победу.

Несмотря на победы над фаворитами турнира, в финале Украина все же уступила бронзовым призеркам Олимпийских игр, Японии, со счетом 22:24.

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