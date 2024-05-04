Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії виграла медалі Кубка світу
Українські рапіристки вперше в історії вибороли "бронзу" на етапі Кубка світу у Гонконгу. Україну на турнірі представили Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дар'я Миронюк.
Подробиці історичного успіху українок — в матеріалі Новини.LIVE.
Збірна України здобула 12-й номер посіву та розпочали змагання з 1/8 фіналу. Спочатку перемогли Канаду (45:32) та Австрію (36:28), а у півфіналі програли Італії (32:45).
У поєдинку за "бронзу" українські спортсменки перемогли представниці Південної Кореї (34:31). Впродовж поєдинку українки поступалися п'ятьом уколом (11:16), але зуміли оформити камбек і завоювати медаль.
Національний рекорд
До цього найкращим результатом представниць України на рівні Кубків світу було шосте місце у лютому 2024 року в Єгипті.
Додамо, що на Олімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України буде представлена двома жіночими командами — у шаблі та шпазі. Вони отримали квоти за світовим рейтингом.
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