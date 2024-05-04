Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории выиграла медали Кубка мира

Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк. Фото: Национальная федерация фехтования Украины

Украинские рапиристки впервые в истории завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира в Гонконге. Украину на турнире представили Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.

Подробности исторического успеха украинок – в материале Новини.LIVE.

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Сборная Украины получила 12-й номер посева и начали соревнования по 1/8 финала. Сначала победили Канаду (45:32) и Австрию (36:28), а в полуфинале проиграли Италии (32:45).

В поединке за бронзу украинские спортсменки победили представительниц Южной Кореи (34:31). По ходу поединка украинки уступали пять уколов (11:16), но сумели оформить камбек и завоевать медаль.

Национальный рекорд

До этого лучшим результатом представительниц Украины на уровне Кубков мира было шестое место в феврале 2024 года в Египте.

На Олимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины будет представлена двумя женскими командами – в сабле и шпаге. Они получили квоты по мировому рейтингу.

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