ФИФА надолго запретила трансферы украинскому клубу

Тренер Юрий Максимов во время матча "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавская "Ворскла" оказалась в центре серьезной ситуации, которая может повлиять на ее будущее в чемпионате Украины. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение ввести трансферный запрет для клуба.

"Ворскла" не сможет регистрировать новых игроков на протяжении следующих трех трансферных окон, сообщает официальный сайт ФИФА.

Реклама

Читайте также:

Причина столь жесткого шага со стороны ФИФА пока официально не раскрывается. Однако последствия для команды могут быть критическими, особенно с учетом текущего положения клуба в турнирной таблице УПЛ.

Игроки "Ворсклы" совещаются на поле. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Что грозит "Ворскле"

Полтавчане после 25 матчей занимают 14 место в турнирной таблице, находясь в зоне риска и вынужденной борьбы за сохранение места в элите. С таким положением дел команда Юрия Максимова может оказаться в Первой лиге уже в следующем сезоне.

После 25 сыгранных туров в активе "Ворсклы" всего 21 очко. Без возможности усиливать состав, клуб рискует ухудшить свои позиции ещё больше.

Ранее "Ворскла" уже сталкивалась с финансовыми и кадровыми трудностями, но трансферный бан добавляет нестабильности в и без того сложную ситуацию. Учитывая плотность календаря и важность каждого матча, команда будет вынуждена справляться текущим составом.

В ближайшее время ожидаются разъяснения от ФИФА по поводу причин запрета. Болельщики клуба надеются, что руководство сможет урегулировать ситуацию и минимизировать её влияние. Пока же полтавский клуб стоит перед серьезным вызовом, который может определить его будущее не только в текущем сезоне, но и на несколько лет вперед.

Напомним, лидер сборной Украины по футболу заинтересовал клуб, который регулярно борется за Скудетто.

Рафинья не договорился с "Барселоной" о продлении контракт и готов сменить клуб, но ему уже нашли замену.

Всего 5 минут в день на утреннюю зарядку помогут сохранить организм от стрессов, старения и лишнего веса.

Бой-реванш за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе перенесен на более позднюю дату.