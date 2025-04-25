ФІФА надовго заборонила трансфери українському клубу

Тренер Юрій Максимов під час матчу "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавська "Ворскла" опинилася в центрі серйозної ситуації, яка може вплинути на її майбутнє в чемпіонаті України. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення ввести трансферну заборону для клубу.

"Ворскла" не зможе реєструвати нових гравців протягом наступних трьох трансферних вікон, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Причину такого жорсткого кроку з боку ФІФА поки офіційно не розкривають. Однак наслідки для команди можуть бути критичними, особливо з урахуванням поточного становища клубу в турнірній таблиці УПЛ.

Гравці "Ворскли" радяться на полі. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Що загрожує "Ворсклі"

Полтавчани після 25 матчів посідають 14 місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні ризику та вимушеної боротьби за збереження місця в еліті. З таким станом справ команда Юрія Максимова може опинитися в Першій лізі вже наступного сезону.

Після 25 зіграних турів в активі "Ворскли" всього 21 очко. Без можливості посилювати склад, клуб ризикує погіршити свої позиції ще більше.

Раніше "Ворскла" вже стикалася з фінансовими та кадровими труднощами, але трансферний бан додає нестабільності в і без того складну ситуацію. З огляду на щільність календаря і важливість кожного матчу, команда буде змушена справлятися поточним складом.

Найближчим часом очікуються роз'яснення від ФІФА з приводу причин заборони. Уболівальники клубу сподіваються, що керівництво зможе врегулювати ситуацію та мінімізувати її вплив. Поки ж полтавський клуб стоїть перед серйозним викликом, який може визначити його майбутнє не тільки в поточному сезоні, а й на декілька років уперед.

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