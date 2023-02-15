Бавария одолела ПСЖ, а Милан - Тоттенхэм: как прошли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

Завершился первый матч

Сегодня, 14 февраля, прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграл против мюнхенской Баварии. В свою очередь на поле миланского стадиона "Сан-Сиро" встретились итальянский "Милан" и английский "Тоттенхэм".

Обе игры начались в 22:00 по киевскому времени.

"ПСЖ" — "Бавария"

Французский "ПСЖ" принял в Париже мюнхенскую "Баварию". Известно, что на групповом этапе Лиги чемпионов "Бавария" выиграла все шесть матчей, набрав 18 очков и заняв первое место. "ПСЖ", в свою очередь, занял второе место после "Бенфики", набрав 14 баллов.

Команда Кристофа Галтье уступила сопернику со счетом 0:1. Единственным голом отличился Кингсли Коман на 53-й минуте.

Состав команды:

ПСЖ: Доннарумма — Хакими (Киммпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш — Заир-Эмри (Руис, 57), Данилу, Верратти, Солер (Мбаппе, 57) — Месси, Неймар.



Бавария: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лигт — Канселлу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Коман — Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87) — Шупо-Мотинг.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Милан" — "Тоттенхэм"

Итальянский "Милан" встретился на "Сан-Сиро" с английским "Тоттенгэмом". "Милан" с минимальным счетом одолел соперника. Результат встречи — 1:0 в пользу итальянцев. На 71-й минуте отличился Браим Диас.

Состав команды:

Милан : Тетерушану — Тиав, Калулу, Кьер, Тео Эрнандес — Салемакерс (Мессиас, 77), Крунич, Тонали (Побега, 86), Диас (Де Кетеларе, 77), Леау (Ребич, 90+1) — Жиру.

Тоттенгэм : Форстер — Лангле (Дэвис, 81), Дайер, Ромеро, Эмерсон — Сарр, Скипп, Сон (Данжума, 81), Перишич, Кулусевский (Ришарлисон, 70) — Кейн.

Напомним, бывший защитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жерар Пике сравнил двух футболистов, с которыми ему приходилось выходить на поле. Пике поделился мнением о развитии карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.