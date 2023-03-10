Шахтер обменяет Педриньо на Кевина

"Горняки" работают над трансфером, который не удалось провернуть зимой

"Шахтер" и "Палмейрас" продолжают переговоры о возможном обмене игроками, ранее казалось зашедшим в тупик. Бразильцы заинтересованы в трансфере Педриньо, который сейчас на правах аренды выступает за "Атлетико Минейро", а в Украину может поехать перспективный Кевин.

Об этом сообщает Goleada Base.

За 24-летнего Педриньо "зелено-белые" готовы отдать 20-летнего Кевина, которого "горняки" пытались подписать зимой и даже предлагали за него 15 млн. евро. В случае оформления сделки, бразильский клуб готов доплатить за своего питомца 10 миллионов евро.

"Палмейрас" тогда намеревался дать Кевину шанс дебютировать в первой команде. Бразилец находится в системе клуба с января 2020 года. Выступает в команде U-20, хотя уже успел дебютировать за основу (1 гол в 2 матчах). Его контракт с клубом из Сан-Паулу действует до 30 июня 2026 года. Он может сыграть на обоих флангах атаки, но в основном действует слева.

В то же время Педриньо перешел в Шахтер летом 2021-го за 18 млн евро из Бенфики. Игрок ныне не помощник "горнякам": он категорически отказывается возвращаться не то что в Украину, а даже в Европу – недавно он отклонил предложение французского Лилля Легионер Шахтера отказался от клуба в Европе – игрок имеет приоритет в выборе следующей команды. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн. евро.

Педриньо категорически отказывается покидать Бразилию. В частности, он отклонил предложение французского "Лилля". Аренда рассчитана до июня 2023 года, но футболист далеко не является игроком основного состава – всего 224 минуты в 8 матчах за бразильский коллектив.

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