Мудрик отдал первый голевой пас за Челси

Был близок к голу, но записал на свой счет ассист

Украинский вингер Михаил Мудрик наконец-то появился в стартовом составе лондонского "Челси" в матче АПЛ против "Лестера" и может занести себе этот поединок в актив. Он был близок к взятию ворот, но в конце концов отличился голевой передачей.

Подробности выступления украинца в материале Новини.LIVE.

Еще перед матчем тренер лондонцев Грэм Поттер ободрял Мудрика в интервью и намекал, что может выпустить его в основе. В итоге так и вышло, слова наставника пошли на пользу футболисту.

Уже в первом тайме Мудрик разогнал атаку и отдал перед голевой пас, но гол Феликса был отменен из-за офсайда.

Еще один офсайд помешал радоваться уже самому украинцу. На 75-й минуте он получил пас из глубины, вышел лицом к лицу с вратарем и попал в дальний угол, но лайнсмен поднял флажок.

А через 2 минуты Михаил все же отличился первым результативным действием в составе "Челси". После передачи от Хаверца, он головой в касание сбросил под удар Ковичевич и тот сделал счет 1:3.

В итоге украинец получил средний балл за матч от WhoScored – 6,9. Но главное для него, что команда победила, поднялась на 10 строчку и проклятие без результативных действий удалось снять.

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