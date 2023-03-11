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Мудрик провел лучший матч за "Челси": чем отличился украинец

11 марта 2023 19:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик отдал первый голевой пас за Челси
Был близок к голу, но записал на свой счет ассист
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский вингер Михаил Мудрик наконец-то появился в стартовом составе лондонского "Челси" в матче АПЛ против "Лестера" и может занести себе этот поединок в актив. Он был близок к взятию ворот, но в конце концов отличился голевой передачей.

Подробности выступления украинца в материале Новини.LIVE.

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Еще перед матчем тренер лондонцев Грэм Поттер ободрял Мудрика в интервью и намекал, что может выпустить его в основе. В итоге так и вышло, слова наставника пошли на пользу футболисту.

Уже в первом тайме Мудрик разогнал атаку и отдал перед голевой пас, но гол Феликса был отменен из-за офсайда.

Еще один офсайд помешал радоваться уже самому украинцу. На 75-й минуте он получил пас из глубины, вышел лицом к лицу с вратарем и попал в дальний угол, но лайнсмен поднял флажок.

А через 2 минуты Михаил все же отличился первым результативным действием в составе "Челси". После передачи от Хаверца, он головой в касание сбросил под удар Ковичевич и тот сделал счет 1:3.

В итоге украинец получил средний балл за матч от WhoScored – 6,9. Но главное для него, что команда победила, поднялась на 10 строчку и проклятие без результативных действий удалось снять.

Александр Зинченко стал лучшим игроком "Арсенала" в феврале по версии болельщиков. Украинец набрал 49% голосов, опередив Габриэла Магальяэса и Букайо Сака. Это уже второй месяц подряд, когда Зинченко получает звание лучшего игрока клуба.

Команда Виктора Коваленко в серии А ''Специя'' неожиданно обыграла одного из лидеров ''Интер'' из Милана. Украинский полузащитник появился на поле на 67-й минуте, принял участие в победном голе и заработал одну из лучших оценок в команде.

В то время как Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира по словам президента WBA, жена украинского боксера Екатерина решила принять участие в эротической фотосессии.

 

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