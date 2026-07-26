Реал изменил стоимость Винисиуса перед возможным трансфером

Жозе Моуринью и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Футболист сборной Бразилии Винисиус может начать новый сезон в другой команде. Он до сих пор не соглашается продлить соглашение с мадридским "Реалом". Испанский клуб может рассмотреть вариант с продажей игрока.

На бразильца претендует лондонский "Арсенал", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

Контракт Винисиуса с мадридским "Реалом" завершится летом 2027 года. Испанский клуб уже неоднократно инициировал продление соглашения, однако 26-летний футболист отказывается это делать. Только на этой неделе он выдвинул "бланкос" свои условия.

Каким станет будущее Винисиуса

Один из лидеров "королевского клуба" попросил увеличить его годовую зарплату до 30 млн евро. Также он попросил у "Реала" подписной бонус в размере 15 млн евро. В Мадриде не собираются соглашаться на эти условия Винисиуса и готов рассмотреть вариант с продажей бразильца.

Главным претендентом на Винисиуса, который в прошлом сезоне забил 22 мяча во всех турнирах, является лондонский "Арсенал". Однако мадридский "Реал" дал понять, что торги по поводу трансфера бразильца должны начинаться с суммы в 160 млн евро.

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