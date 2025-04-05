Гасперини может станет новым тренером Ромы после завершения сезона 2024

Игроки "Ромы". Фото: Reuters

"Рома" летом останется без главного тренера Клаудио Раньери, который спас сезон для команды. Поэтому клуб активно работает над приглашением нового наставника.

По информации портала Fichajes, клуб нашел нового главного тренера.

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Источник сообщил, что римский клуб летом должен возглавить нынешний наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Сейчас этот опытный и успешный специалист является основным кандидатом на должность.

Гасперини сейчас отрабатывает действующий контракт с "Аталантой", который должен завершиться летом 2026 года. Однако, Джан Пьеро готов досрочно прекратить сотрудничество ради "Ромы".

Ранее Гасперини тренировал в "Аталанте" украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Другим кандидатом на пост главного тренера "Ромы" был наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, которого также рассматривают в сборной Бразилии.

"Рома" сейчас занимает шестую позицию в Серии А. Команда на четыре балла отстает от зоны Лиги чемпионов. "Аталанта" идет третьей и опережает римлян на шесть очков.

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