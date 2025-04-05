Гасперіні може стане новим тренером Роми після завершення сезону 2024

Гравці "Роми". Фото: Reuters

"Рома" влітку залишиться без головного тренера Клаудіо Раньєрі, який врятував сезон для команди. Тому клуб активно працює над запрошенням нового наставника.

За інформацією порталу Fichajes, клуб знайшов нового головного тренера.

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Джерело повідомило, що римський клуб влітку повинен очолити нинішній наставник "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні. Наразі цей досвідчений та успішний спеціаліст є кандидатом номером один на посаду.

Гасперіні наразі відпрацьовує чинний контракт з "Аталантою", який має завершитись влітку 2026 року. Однак, Джан П'єро готовий достроково припинити співпрацю заради "Роми".

Раніше Гасперіні тренував в "Аталанті" українців Руслана Маліновського та Віктора Коваленко.

Іншим кандидатом на посаду головного тренера "Роми" був наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті, якого також розглядають в збірній Бразилії.

"Рома" наразі посідає шосту позицію в Серії А. Команда на чотири бали відстає від зони Ліги чемпіонів. "Аталанта" йде третьою та випереджає римлян на шість очок.

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