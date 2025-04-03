Руслан Ротань может покинуть УПЛ и перейти в Саудовскую Аравию

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Летом после окончания контракта с "Александрией" главный тренер клуба Руслан Ротань сменит клуб. Однако даже его карьера в чемпионате Украины пока под вопросом.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил комментатор Виктор Вацко.

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По информации от источника, Ротань получил предложение на подписание контракта с одним из клубов в Саудовской Аравии. Название клуба Вацко не уточняет.

При этом Вацко рассказал, что Ротань до сих пор не имеет ни одного предложения из УПЛ, где интерес к тренеру приписывают "Полесью", "Динамо" и "Шахтеру".

Также комментатор добавил, что "Александрия" до сих пор не начала переговоры по новому контракту.

После 22 туров в УПЛ "Александрия" Ротаня идет на второй позиции и отстает от киевского "Динамо" на четыре очка.

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