Руслан Ротань може залишити УПЛ та перейти в Саудівську Аравію

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Влітку після закінчення контракту з "Олександрією" головний тренер клубу Руслан Ротань змінить клуб. Однак навіть його кар’єра в чемпіонаті України наразі під питанням.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.

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За інформацією від джерела, Ротань отримав пропозицію на підписання контракту з одним із клубів у Саудівській Аравії. Назву клубу Вацко не уточнює.

При цьому Вацко розповів, що Ротань досі не має жодної пропозиції з УПЛ, де інтерес до тренера приписують "Поліссю", "Динамо" та "Шахтарю".

Також коментатор додав, що "Олександрія" досі не почала перемовини за новим контрактом.

Після 22 турів в УПЛ "Олександрія" Ротаня йде на другій позиції та відстає від київського "Динамо" на чотири очки.

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