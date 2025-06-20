Сабо дал честную оценку перспектив Мельгосы в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодежная сборная Украины завершила выступление на Евро-2025 на стадии группового этапа, не сумев выйти в плей-офф. Неудачный результат вызвал дискуссии вокруг будущего главного тренера команды Унаи Мельгосы.

Йожеф Сабо, бывший наставник национальной команды, считает, что в данной ситуации нельзя принимать скоропалительных решений, сообщает Sport.ua.

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Унаи Мельгоса на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Сабо думает о причинах провала

По мнению эксперта, главная проблема молодежной сборной — не тренер, а недостаточный уровень исполнителей. При этом он отметил, что большинство игроков уже имеют опыт на взрослом уровне, но этого оказалось недостаточно.

В завершение Сабо отметил, что даже если вопрос об отставке тренера будет поднят, найти достойную замену, а это задача не из легких.

"На мой взгляд, прежде всего надо иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить", — подытожил Сабо.

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