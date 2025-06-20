Сабо дал честную оценку перспектив Мельгосы в сборной Украины

Сабо высказался о будущем Мельгосы после провала Украины на Евро
Молодежная сборная Украины завершила выступление на Евро-2025 на стадии группового этапа, не сумев выйти в плей-офф. Неудачный результат вызвал дискуссии вокруг будущего главного тренера команды Унаи Мельгосы.
Йожеф Сабо, бывший наставник национальной команды, считает, что в данной ситуации нельзя принимать скоропалительных решений, сообщает Sport.ua.
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины подчеркнул, что не готов требовать увольнения ни Унаи Мельгосы, ни других тренеров, включая Сергея Реброва.
Что Сабо думает о причинах провала
По мнению эксперта, главная проблема молодежной сборной — не тренер, а недостаточный уровень исполнителей. При этом он отметил, что большинство игроков уже имеют опыт на взрослом уровне, но этого оказалось недостаточно.
В завершение Сабо отметил, что даже если вопрос об отставке тренера будет поднят, найти достойную замену, а это задача не из легких.
"На мой взгляд, прежде всего надо иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить", — подытожил Сабо.
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