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Главная Спорт Сабо высказался о будущем Мельгосы после провала Украины на Евро

Сабо высказался о будущем Мельгосы после провала Украины на Евро

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 13:31
Сабо дал честную оценку перспектив Мельгосы в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Что Сабо думает о причинах провала

Молодежная сборная Украины завершила выступление на Евро-2025 на стадии группового этапа, не сумев выйти в плей-офф. Неудачный результат вызвал дискуссии вокруг будущего главного тренера команды Унаи Мельгосы.

Йожеф Сабо, бывший наставник национальной команды, считает, что в данной ситуации нельзя принимать скоропалительных решений, сообщает Sport.ua.

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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины подчеркнул, что не готов требовать увольнения ни Унаи Мельгосы, ни других тренеров, включая Сергея Реброва. 

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Сабо думает о причинах провала

По мнению эксперта, главная проблема молодежной сборной — не тренер, а недостаточный уровень исполнителей. При этом он отметил, что большинство игроков уже имеют опыт на взрослом уровне, но этого оказалось недостаточно.

В завершение Сабо отметил, что даже если вопрос об отставке тренера будет поднят, найти достойную замену, а это задача не из легких.

"На мой взгляд, прежде всего надо иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить", — подытожил Сабо. 

Напомним, Георгий Бущан может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Франции. 

Среди претендентов на Николая Шапаренко появился клуб, в котором уже выступают украинцы. 

В киевском "Динамо" приготовили список задач для Андрея Ярмоленко, которыми он займется после окончания карьеры. 

В английском "Ливерпуле" появится результативный форвард, за которого клуб заплатит огромные деньги. 

спорт футбол молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса Евро-2025 Йожеф Сабо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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