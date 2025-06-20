Сабо дав чесну оцінку перспектив Мельгоси у збірній України

Головний тренер збірної України Унаї Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодіжна збірна України завершила виступ на Євро-2025 на стадії групового етапу, не зумівши вийти до плей-оф. Невдалий результат викликав дискусії навколо майбутнього головного тренера команди Унаї Мельгоси.

Йожеф Сабо, колишній наставник національної команди, вважає, що в цій ситуації не можна ухвалювати поспішних рішень, повідомляє Sport.ua.

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Унаї Мельгоса на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Сабо думає про причини провалу

На думку експерта, головна проблема молодіжної збірної — не тренер, а недостатній рівень виконавців. При цьому він зазначив, що більшість гравців уже мають досвід на дорослому рівні, але цього виявилося недостатньо.

На завершення Сабо наголосив, що навіть якщо питання про відставку тренера буде піднято, знайти гідну заміну, а це завдання не з легких.

"На мій погляд, насамперед треба мати матеріал. Матеріал, з якого можна щось ліпити", — підсумував Сабо.

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