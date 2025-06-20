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Головна Спорт Сабо оцінив майбутнє Мельгоси після провалу України на Євро

Сабо оцінив майбутнє Мельгоси після провалу України на Євро

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 13:31
Сабо дав чесну оцінку перспектив Мельгоси у збірній України
Головний тренер збірної України Унаї Мельгоса. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Що Сабо думає про причини провалу

Молодіжна збірна України завершила виступ на Євро-2025 на стадії групового етапу, не зумівши вийти до плей-оф. Невдалий результат викликав дискусії навколо майбутнього головного тренера команди Унаї Мельгоси.

Йожеф Сабо, колишній наставник національної команди, вважає, що в цій ситуації не можна ухвалювати поспішних рішень, повідомляє Sport.ua.

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Унаи Мельгоса
Унаї Мельгоса на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Сабо думає про причини провалу

На думку експерта, головна проблема молодіжної збірної — не тренер, а недостатній рівень виконавців. При цьому він зазначив, що більшість гравців уже мають досвід на дорослому рівні, але цього виявилося недостатньо.

На завершення Сабо наголосив, що навіть якщо питання про відставку тренера буде піднято, знайти гідну заміну, а це завдання не з легких.

"На мій погляд, насамперед треба мати матеріал. Матеріал, з якого можна щось ліпити", — підсумував Сабо.

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спорт футбол молодіжна збірна України Унаї Мельгоса Євро-2025 Йожеф Сабо
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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