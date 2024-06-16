Йожеф Сабо дал прогноз на матчи сборной Украины на Евро-2024

Георгий Судаков в борьбе с Русланом Малиновским. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает готовить "сине-желтых" к матчу с Румынией на Евро-2024. Бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо надеется на победу в этом поединке.

Сабо рассказал, как далеко сборная Украины может пройти на турнире, сообщает Statbet.

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Йожеф Сабо не сомневается в том, что сборная Украины сможет выйти из группы. Эксперт согласился с мнением аналитиков, которые видят "сине-желтых" в полуфинале Евро-2024. Однако бывший тренер предостерег от завышенных ожиданий и заявил, что впереди у команды много тяжелой работы.

Йожеф Сабо отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что Сабо сказал о сборной Украины

Экс-наставник "сине-желтых" уверен, что команда Сергея Реброва должна одержать победы в первых двух матчах Евро-2024. Если сборная Украины обыграет Румынию и Словакию, то сможет выйти в плей-офф турнира. А дальше многое будет зависеть от удачи.

Защитник Александр Зинченко во время фотосессии. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сабо назвал сборную Бельгии самым опасным соперником для "сине-желтых". Украина встретится с "красными дьяволами" в третьем туре группового турнира. Эксперт считает, что к тому моменту команда Реброва уже должна обеспечить себе выход в плей-офф Евро-2024.

Йожеф Сабо не исключает, что сборная Украины может дойти даже до финала турнира.

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