Йожеф Сабо дав прогноз на матчі збірної України на Євро-2024

Сабо розповів, чим збірна України може здивувати на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує готувати "синьо-жовтих" до матчу із Румунією на Євро-2024. Колишній наставник національної команди Йожеф Сабо сподівається на перемогу у цьому поєдинку.
Сабо розповів, як далеко збірна України може пройти на турнірі, повідомляє Statbet.
Йожеф Сабо не сумнівається, що збірна України зможе вийти з групи. Експерт погодився з думкою аналітиків, які бачать "синьо-жовтих" у півфіналі Євро-2024. Проте колишній тренер застеріг від завищених очікувань та заявив, що попереду у команди багато важкої роботи.
Що Сабо сказав про збірну України
Екснаставник "синьо-жовтих" упевнений, що команда Сергія Реброва має здобути перемоги у перших двох матчах Євро-2024. Якщо збірна України обіграє Румунію та Словаччину, то зможе вийти у плей-офф турніру. А далі багато залежатиме від удачі.
Сабо назвав збірну Бельгії найнебезпечнішим суперником для "синьо-жовтих". Україна зустрінеться із "червоними дияволами" у третьому турі групового турніру. Експерт вважає, що на той момент команда Реброва вже має забезпечити собі вихід у плей-офф Євро-2024.
Йожеф Сабо не відкидає, що збірна України може дійти навіть до фіналу турніру.
Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.
Забарний назвав головну проблему збірної України.
Трубін назвав футболіста збірної України, який має вищу швидкість, ніж у Мудрика.
Довбик вирішив піти з "Жирони" — відомо, який клуб обрав форвард.
Читайте Новини.LIVE!