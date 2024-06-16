Йожеф Сабо дав прогноз на матчі збірної України на Євро-2024

Георгій Судаков у боротьбі з Русланом Маліновським. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує готувати "синьо-жовтих" до матчу із Румунією на Євро-2024. Колишній наставник національної команди Йожеф Сабо сподівається на перемогу у цьому поєдинку.

Сабо розповів, як далеко збірна України може пройти на турнірі, повідомляє Statbet.

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Йожеф Сабо не сумнівається, що збірна України зможе вийти з групи. Експерт погодився з думкою аналітиків, які бачать "синьо-жовтих" у півфіналі Євро-2024. Проте колишній тренер застеріг від завищених очікувань та заявив, що попереду у команди багато важкої роботи.

Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Сабо сказав про збірну України

Екснаставник "синьо-жовтих" упевнений, що команда Сергія Реброва має здобути перемоги у перших двох матчах Євро-2024. Якщо збірна України обіграє Румунію та Словаччину, то зможе вийти у плей-офф турніру. А далі багато залежатиме від удачі.

Захисник Олександр Зінченко під час фотосесії. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сабо назвав збірну Бельгії найнебезпечнішим суперником для "синьо-жовтих". Україна зустрінеться із "червоними дияволами" у третьому турі групового турніру. Експерт вважає, що на той момент команда Реброва вже має забезпечити собі вихід у плей-офф Євро-2024.

Йожеф Сабо не відкидає, що збірна України може дійти навіть до фіналу турніру.

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