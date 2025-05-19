Сабо оценил Динамо и резко высказался о Тимощуке

Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Легендарный игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от 30-го чемпионства киевского клуба. "Бело-синие" досрочно завоевали титул в матче 29-го тура УПЛ, сыграв вничью 1:1 с "Черноморцем" на выезде.

Подопечные Александра Шовковского стали недосягаемыми для конкурентов, сообщает Sport.ua.

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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поздравил киевское "Динамо" и отметил особую роль главного тренера в успехе команды. Эксперт напомнил, что именно он когда-то привел Александра Шовковского в клуб в 17-летнем возрасте. При этом экс-тренер "Динамо" выразил обеспокоенность уровнем украинского футбола, сравнив его с ведущими европейскими лигами, где, по его словам, "совсем другой уровень игры".

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Отдельно Сабо остановился на вылете "Черноморца" из УПЛ. По его мнению, клуб с такими традициями и стадионом не должен был оказаться в Первой лиге, но руководство допустило ошибки и не приняло меры вовремя.

Анатолий Тимощук с одним из игроков "Зенита". Фото: росСМИ

Что Сабо сказал о Тимощуке

Йожеф Сабо также прокомментировал информацию о подозрении в адрес Анатолия Тимощука. Он отметил, что Тимощук находится в России, а в условиях войны говорить о его возвращении в Украину не приходится.

"Ему дорога в Украину уже закрыта. А теперь — тем более", — резко высказался Сабо.

Напомним, руководство киевского "Динамо" могло до сих пор не отдать крупный долг известному бизнесмену.

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