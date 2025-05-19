Сабо оцінив Динамо та різко висловився про Тимощука

Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Легендарний гравець та тренер "Динамо" Йожеф Сабо поділився враженнями від 30-го чемпіонства київського клубу. "Біло-сині" достроково завоювали титул у матчі 29-го туру УПЛ, зігравши внічию 1:1 із "Чорноморцем" на виїзді.

Підопічні Олександра Шовковського стали недосяжними для конкурентів, повідомляє Sport.ua.

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Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо привітав київське "Динамо" та відзначив особливу роль головного тренера в успіху команди. Експерт нагадав, що саме він колись привів Олександра Шовковського в клуб у 17-річному віці. При цьому екстренер "Динамо" висловив стурбованість рівнем українського футболу, порівнявши його з провідними європейськими лігами, де, за його словами, "зовсім інший рівень гри".

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Окремо Сабо зупинився на вильоті "Чорноморця" з УПЛ. На його думку, клуб із такими традиціями та стадіоном не мав опинитися в Першій лізі, але керівництво припустилося помилок і не вжило заходів вчасно.

Анатолій Тимощук з одним із гравців "Зеніту". Фото: росЗМІ

Що Сабо сказав про Тимощука

Йожеф Сабо також прокоментував інформацію про підозру на адресу Анатолія Тимощука. Він зазначив, що Тимощук перебуває в Росії, а в умовах війни говорити про його повернення в Україну не доводиться.

"Йому дорога в Україну вже закрита. А тепер — тим більше", — різко висловився Сабо.

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