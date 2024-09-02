Салах заговорил об уходе из Ливерпуля после победы над МЮ

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Molly Darlington

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах не собирается продлевать контракт с "Ливерпулем". Футболист снова заявил, что сезон 2024/2025 станет для него последним на "Энфилде".

Салах прокомментировал успешный старт сезона в интервью The Guardian.

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В матче 3 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил на выезде "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Луис Диас записал на свой счет дубль, Мохаммед Салах забил третий гол.

Мохаммед Салах в матче с "красными дьяволами". Фото: Reuters/Molly Darlington

Что Салах сказал после матча с "МЮ"

Контракт египетского форварда с "Ливерпулем" действует до лета 2025 года, и футболист заявил, что клуб еще не предложил ему продлить соглашение. Уже через год 32-летний Салах может покинуть "Энфилд" на правах свободного агента.

Египтянин признался, что хорошо отдохнул летом и накопил силы перед стартом сезона 2024/2025. Он наслаждается игрой и не думает о том, что будет в будущем. Салах признался, что настроился на матч с "МЮ" так, будто это его последний поединок в составе "Ливерпуля".

Свой следующий матч "красные" проведут 14 сентября против "Ноттингем Форест" дома.

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