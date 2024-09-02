Салах заговорив про відхід з Ліверпуля після перемоги над МЮ

Салах оголосив про відхід з Ліверпуля після перемоги над Манчестер Юнайтед
Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах не збирається продовжувати контракт із "Ліверпулем". Футболіст знову заявив, що сезон 2024/2025 стане для нього останнім на "Енфілді".
Салах прокоментував успішний старт сезону в інтерв'ю The Guardian.
У матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" розгромив на виїзді "Манчестер Юнайтед" із рахунком 3:0. Луїс Діас записав на свій рахунок дубль, Мохаммед Салах забив третій гол.
Що Салах сказав після матчу із "МЮ"
Контракт єгипетського форварда з "Ліверпулем" діє до літа 2025 року і футболіст заявив, що клуб ще не запропонував йому продовжити угоду. Вже за рік 32-річний Салах може залишити "Енфілд" як вільний агент.
Єгиптянин зізнався, що добре відпочив улітку і нагромадив сили перед стартом сезону 2024/2025. Він насолоджується грою і не думає, що буде в майбутньому. Салах зізнався, що налаштувався на матч із "МЮ" так, ніби це його останній поєдинок у складі "Ліверпуля".
Свій наступний матч "червоні" проведуть 14 вересня проти "Ноттінгем Форест" удома.
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