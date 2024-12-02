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Салах признался, что уходит из Ливерпуля — что известно

2 декабря 2024 13:17
Сергей Романчук - Редактор
Салах обратился к болельщикам Ливерпуля из-за трансфера в ПСЖ
Мохаммед Салах и главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble
Сергей Романчук - Редактор

Самый высокооплачиваемый футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах снова высказался об уходе из клуба. Это произошло сразу после того, как он помог "красным" обыграть действующих чемпионов Англии. 

Салах не исключает, что больше не сыграет против "Манчестер Сити" на "Энфилде", сообщает ESPN

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Мохаммед Салах помог "Ливерпулю" победить "Манчестер Сити" в центральном поединке 13 тура АПЛ. Египетский форвард принял участие в обоих голах своей команды: помог отличиться Коди Гакпо и реализовал пенальти. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах забивает гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах обратился к болельщикам 

Лидер "Ливерпуля" заявил, что победа "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" будет последней его встречей с командой Хосепа Гвардиолы на "Энфилде". Футболист не может договориться с руководством "красных" о продлении контракта.

Срок действия соглашения Салаха с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. Это означает, что уже с 1 января он может вести предварительные переговоры с другими клубами. Главным претендентом на египтянина является французский "ПСЖ", который готов предложить Мохаммеду выгодные условия. 

В сезоне 2024/2025 Салах провел за "Ливерпуль" 20 поединков во всех сезонах. Он забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач. 

Напомним, лондонский "Арсенал" установил новую трансферную стоимость для клубов, которые хотят подписать Александра Зинченко. 

Хосеп Гвардиола ответил болельщикам "Ливерпуля", которые намекнули тренеру на скорое увольнение. 

Дочь Олега Блохина откровенно рассказала, как ее семья отмечает большие праздники. 

Все больше клубов УПЛ поддерживают протест "Полесья" против качества работы судей на матчах чемпионата Украины. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Ливерпуль Мохамед Салах

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