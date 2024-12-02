Салах обратился к болельщикам Ливерпуля из-за трансфера в ПСЖ

Мохаммед Салах и главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Самый высокооплачиваемый футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах снова высказался об уходе из клуба. Это произошло сразу после того, как он помог "красным" обыграть действующих чемпионов Англии.

Салах не исключает, что больше не сыграет против "Манчестер Сити" на "Энфилде", сообщает ESPN.

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Мохаммед Салах помог "Ливерпулю" победить "Манчестер Сити" в центральном поединке 13 тура АПЛ. Египетский форвард принял участие в обоих голах своей команды: помог отличиться Коди Гакпо и реализовал пенальти.

Мохаммед Салах забивает гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах обратился к болельщикам

Лидер "Ливерпуля" заявил, что победа "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" будет последней его встречей с командой Хосепа Гвардиолы на "Энфилде". Футболист не может договориться с руководством "красных" о продлении контракта.

Срок действия соглашения Салаха с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. Это означает, что уже с 1 января он может вести предварительные переговоры с другими клубами. Главным претендентом на египтянина является французский "ПСЖ", который готов предложить Мохаммеду выгодные условия.

В сезоне 2024/2025 Салах провел за "Ливерпуль" 20 поединков во всех сезонах. Он забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

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