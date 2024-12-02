Салах звернувся до вболівальників Ліверпуля через трансфер до ПСЖ

Мохаммед Салах та головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Найоплачуваніший футболіст "Ліверпуля" Мохаммед Салах знову висловився про звільнення з клубу. Це сталося одразу після того, як він допоміг "червоним" обіграти чинних чемпіонів Англії.

Салах не виключає, що більше не зіграє проти "Манчестер Сіті" на "Енфілді", повідомляє ESPN.

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Мохаммед Салах допоміг "Ліверпулю" перемогти "Манчестер Сіті" у центральному поєдинку 13 туру АПЛ. Єгипетський форвард взяв участь в обох голах своєї команди: допоміг відзначитись Коді Гакпо та реалізував пенальті.

Мохаммед Салах забиває гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах звернувся до вболівальників

Лідер "Ліверпуля" заявив, що перемога "Ліверпуля" над "Манчестер Сіті" буде останньою його зустріччю з командою Хосепа Гвардіоли на "Енфілді". Футболіст не може домовитися з керівництвом "червоних" щодо продовження контракту.

Термін дії угоди Салаха з "Ліверпулем" спливає влітку 2025 року. Це означає, що з 1 січня він може вести попередні переговори з іншими клубами. Головним претендентом на єгиптянина є французький "ПСЖ", який готовий запропонувати Мохаммеду вигідні умови.

У сезоні-2024/2025 Салах провів за "Ліверпуль" 20 поєдинків у всіх сезонах. Він забив 13 м'ячів та зробив 11 результативних передач.

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