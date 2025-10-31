Видео
Главная Спорт Саудовская Аравия построит арену на крыше 350-метрового здания

Саудовская Аравия построит арену на крыше 350-метрового здания

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:01
обновлено: 10:38
Саудовская Аравия построит первый в мире небесный стадион для ЧМ-2034
Искусственный интеллект представил новую арену. Фото: кадр из видео

В 2034 году чемпионат мира по футболу впервые примет Саудовская Аравия. К этому первенству страна готовит невероятные инфраструктурные проекты.

Одной из клубничек турнира станет небесный стадион на крыше одного из небоскребов, сообщил портал The Sun.

Читайте также:

Невероятное чудо света появится в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в случае получения всех разрешений от ФИФА планирует построить первый в мире "небесный стадион" — NEOM Stadium.

Объект построят в футуристическом городе NEOM, части мегапроекта The Line. Объект будет находиться на высоте 350 метров над землей, вмещать 46 тысяч зрителей и будет стоить 1 млрд долларов.

Строительство арены запланировано на 2027-2032 годы, чтобы успеть к турниру.

Стадион построят в "умном" городе без авто, длиной 170 км. Его строят среди пустыни и обещают сделать оазисом зеленых насаждений и технологий.

Доступ к арене будет через скоростные лифты и автономные капсулы, энергию которым даст солнце и ветер. Трудно представить, как стадион, где нельзя провести адекватную эвакуацию, может рассматриваться ФИФА.

После ЧМ стадион станет базой для местного клуба, концертов и событий.

Напомним, известная украинская легкоатлетка стала героиней нового сезона "Холостяка".

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн ранее отбил свою девушку у лучшего друга.

Столичный "Локомотив" хочет судиться с "Локомотивом" Москва за эмблему.

футбол Саудовская Аравия стадионы инфраструктура чемпионат мира
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
