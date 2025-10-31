Відео
Україна
Саудівська Аравія збудує стадіон на даху 350-метрового хмарочосу

Саудівська Аравія збудує стадіон на даху 350-метрового хмарочосу

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 10:38
Саудівська Аравія побудує перший у світі небесний стадіон для ЧС-2034
Штучний інтелект представив нову арену. Фото: кадр з відео

У 2034 році чемпіонат світу з футболу вперше прийме Саудівська Аравія. До цієї першості країна готує неймовірну інфраструктурні проєкти.

Однією з полуничок турніру стане небесний стадіон на даху одного з хмарочосів, повідомив портал The Sun.

Читайте також:

Неймовірне чудо світу з’явиться в Саудівській Аравії

Саудівська Аравія у випадку отримання всіх дозволів від ФІФА планує побудувати перший у світі "небесний стадіон" — NEOM Stadium.

Об’єкт збудують у футуристичному місті NEOM, частини мегапроєкту The Line. Об'єкт знаходитиметься на висоті 350 метрів над землею, вміщуватиме 46 тисяч глядачів і коштуватиме 1 млрд доларів.

Будівництво арени заплановано на 2027–2032 роки, щоб встигнути до турніру.

Стадіон побудують в "розумному" місті без авто, довжиною 170 км. Його будують серед пустелі та обіцяють зробити оазисом зелених насаджень та технологій.

Доступ до арени буде через швидкісні ліфти та автономні капсули, енергію якому дасть сонце та вітер. Важко уявити, як стадіон, де не можна провести адекватну евакуацію, може розглядатись ФІФА.

Після ЧС стадіон стане базою для місцевого клубу, концертів та подій.

футбол Саудівська Аравія стадіони інфраструктура чемпіонат світу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
