Светлана Саидова отмечает 70-летие — что известно о легенде синхронного плавания

Светлана Саидова. Фото: objectiv.tv

Известная украинская тренер по синхронному плаванию Светлана Саидова сегодня празднует 70-летие. В НОК трогательно поздравили спортсменку.

Соответствующее сообщение появилось на официальных страницах Национального олимпийского комитета Украины.

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В НОК заявляют, что женщина посвятила свою жизнь спорту и изменила историю украинского спорта.

Она возглавляет национальную сборную Украины по синхронному плаванию с 2000 года. Светлана привела команду к историческим достижениям, среди которых бронзовые медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Они стали первыми наградами для Украины в этом виде спорта на Олимпиадах за всю историю независимости.

"Преданность Светланы Бурхановне спорту и высокому профессионализму стали выдающимися не только для украинского спорта, но и для мирового спортивного сообщества. По случаю юбилея Светлану Бурхановну искренне поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт", — говорится в сообщении НОК.

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