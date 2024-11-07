Світлана Саїдова святкує 70-річчя — що відомо про легенду синхронного плавання

Світлана Саїдова. Фото: objectiv.tv

Відома українська тренерка з синхронного плавання Світлана Саїдова сьогодні святкує 70-річчя. В НОК зворушливо привітали спортсменку.

Відповідний допис зʼявився на офіційних сторінках Національного олімпійського комітету України.

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В НОК заявляють, що жінка присвятила своє життя спорту та змінила історію українського спорту.

Вона очолює національну збірну України з синхронного плавання з 2000 року. Світлана привела команду до історичних досягнень, серед яких є бронзові медалі на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Вони стали першими нагородами для України в цьому виді спорту на Олімпіадах за всю історію Незалежності.

"Відданість Світлани Бурханівни спорту та високий професіоналізмі стали визначними не лише для українського спорту, а й для світової спортивної спільноти. З нагоди ювілею Світлану Бурханівну щиро привітав президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт", — йдеться в дописі НОК.

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