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Саїдова святкує 70-річчя — що відомо про легендарну тренерку

7 листопада 2024 15:28
Станіслав Костюк - Редактор
Світлана Саїдова святкує 70-річчя — що відомо про легенду синхронного плавання
Світлана Саїдова. Фото: objectiv.tv
Станіслав Костюк - Редактор

Відома українська тренерка з синхронного плавання Світлана Саїдова сьогодні святкує 70-річчя. В НОК зворушливо привітали спортсменку. 

Відповідний допис зʼявився на офіційних сторінках Національного олімпійського комітету України. 

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В НОК заявляють, що жінка присвятила своє життя спорту та змінила історію українського спорту. 

Вона очолює національну збірну України з синхронного плавання з 2000 року. Світлана привела команду до історичних досягнень, серед яких є бронзові медалі на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Вони стали першими нагородами для України в цьому виді спорту на Олімпіадах за всю історію Незалежності.

 

"Відданість Світлани Бурханівни спорту та високий професіоналізмі стали визначними не лише для українського спорту, а й для світової спортивної спільноти. З нагоди ювілею Світлану Бурханівну щиро привітав президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт", — йдеться в дописі НОК.

Нагадаємо, колишній тренер "Барселони" може очолити ПСЖ. Клуб планує зробити 53-річному Гвардіолі вигідну пропозицію. 

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