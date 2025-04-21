Матчи Серии А официально перенесены из-за трагедии в Ватикане

Умер Папа Франциск. Фото: Reuters

В Ватикане сообщили о смерти Папы Римского Франциска. Эта новость отразилась на чемпионате Италии по футболу.

Об этом сообщило руководство Серии А на официальных ресурсах.

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📝 https://t.co/oeFF3gktEk pic.twitter.com/WQi9soMIr6 - Genoa CFC (@GenoaCFC) 21 апреля 2025 г .

В Италии траур

Серия А официально объявила о переносе всех матчей 33-го тура, запланированных на 21 апреля, в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Решение было принято в знак уважения к понтифику, который скончался в Ватикане в возрасте 88 лет. Новые даты проведения поединков будут объявлены позже.

Сегодня должны были состояться четыре матча чемпионата Италии: "Торино" — "Удинезе", "Кальяри" — "Фиорентина", "Дженоа" — "Лацио" и "Парма" — "Ювентус".

Кроме игр Серии А, также отменены поединки Серии B, Серии C и молодежной лиги Примавера, поскольку Италия объявила национальный траур.

Отметим, что Папа Франциск возглавлял Ватикан с 13 марта 2013 года. Умер он утром 21 апреля, на следующий день после Пасхального богослужения. В феврале понтифик находился в больнице из-за двусторонней пневмонии и легкой почечной недостаточности.

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