Матчі Серії А офіційно перенесено через трагедію у Ватикані

Помер Папа Франциск. Фото: Reuters

У Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска. Ця новина позначилась на чемпіонаті Італії з футболу.

Про це повідомило керівництво Серії А на офіційних ресурсах.

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A seguito della scomparsa di Papa Bergoglio, la Lega Serie A ha disposto il rinvio di Genoa-Lazio a data da destinarsi.



📝 https://t.co/oeFF3gktEk pic.twitter.com/WQi9soMIr6 — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 21, 2025

В Італії траур

Серія А офіційно оголосила про перенесення всіх матчів 33-го туру, запланованих на 21 квітня, у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Рішення ухвалили на знак поваги до понтифіка, який помер у Ватикані у віці 88 років. Нові дати проведення поєдинків буде оголошено пізніше.

Сьогодні мали відбутися чотири матчі чемпіонату Італії: "Торіно" — "Удінезе", "Кальярі" — "Фіорентина", "Дженоа" — "Лаціо" та "Парма" — "Ювентус".

Окрім ігор Серії А, також скасовано поєдинки Серії B, Серії C та молодіжної ліги Прімавера, оскільки Італія оголосила національний траур.

Зазначимо, що Папа Франциск очолював Ватикан з 13 березня 2013 року. Помер він вранці 21 квітня, наступного дня після Великоднього богослужіння. В лютому понтифік перебував у лікарні через двосторонню пневмонію та легку ниркову недостатність.

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