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Главная Спорт Шахтер близок к продаже бразильца

Шахтер близок к продаже бразильца

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Дата публикации 25 июня 2025 17:38
Шахтер может отпустить Педриньо в аренду в Бразилию — переговоры продолжаются
Педриньо на тренировке "горняков" на тренировке "горняков". Фото: "Шахтер"
Ключові моменти Кого может потерять "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" летом может потерять одного из бразильских легионеров. Сейчас между командами начались консультации.

О возможном трансфере сообщил портал SuperVasco.

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Педриньо на тренировке "горняков" в Словении. Фото: "Шахтер"

Кого может потерять "Шахтер"

По информации источника, бразильский "Васко да Гама" начал консультации с "Шахтером" по поводу аренды 27-летнего атакующего полузащитника Педриньо, который в прошлом сезоне вернулся в команду из бесплатных аренд по "аннексу ФИФА".

Клуб из Бразилии хочет взять игрока в аренду на полгода, разделив зарплату с "горняками": 126 тысяч евро в месяц будет платить "Васко", 63 тысячи евро — "Шахтер". Общий оклад Педриньо в донецком клубе составляет 190 тысяч евро в месяц.

Педриньо пока не является основным игроком в "Шахтере", но у клуба сменился тренер, и Арда Туран может иметь другое мнение.

В сезоне 2024/25 он провел 20 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов.

Отметим, что способствовать трансферу может агент Педриньо Джулиано Бертолуччи, который также работает с тренером "Васко" Фернандо Динизом.

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футбол Бразилия ФК Шахтер Футбол трансферы Педриньо (футболист)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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