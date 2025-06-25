Шахтар може відпустити Педріньо в оренду до Бразилії – переговори тривають

Педріньо на тренуванні "гірників". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" влітку може втратити одного із бразильських легіонерів. Наразі між командами почалися консультації.

Про можливий трансфер повідомив портал SuperVasco.

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Кого може втратити "Шахтар"

За інформацією джерела, бразильський "Васко да Гама" розпочав консультації з "Шахтарем" щодо оренди 27-річного атакувального півзахисника Педріньо, який минулого сезону повернувся в команду з безкоштовних оренд за "анексом ФІФА".

Клуб із Бразилії хоче взяти гравця в оренду на півроку, розділивши зарплату з "гірниками": 126 тисяч євро в місяць платитиме "Васко", 63 тисячі євро — "Шахтар". Загальний оклад Педріньо в донецькому клубі становить 190 тисяч євро на місяць.

Педріньо наразі не є основним гравцем у "Шахтарі", але у клуба змінився тренер, й Арда Туран може мати іншу думку.

У сезоні 2024/25 він провів 20 матчів, забив один гол і віддав п'ять асистів.

Зазначимо, що сприяти трансферу може агент Педріньо Джуліано Бертолуччі, який також працює з тренером "Васко" Фернандо Дінізом.

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