Шахтар може відпустити Педріньо в оренду до Бразилії – переговори тривають

Шахтар близький до продажу бразильця
Донецький "Шахтар" влітку може втратити одного із бразильських легіонерів. Наразі між командами почалися консультації.
Про можливий трансфер повідомив портал SuperVasco.
Кого може втратити "Шахтар"
За інформацією джерела, бразильський "Васко да Гама" розпочав консультації з "Шахтарем" щодо оренди 27-річного атакувального півзахисника Педріньо, який минулого сезону повернувся в команду з безкоштовних оренд за "анексом ФІФА".
Клуб із Бразилії хоче взяти гравця в оренду на півроку, розділивши зарплату з "гірниками": 126 тисяч євро в місяць платитиме "Васко", 63 тисячі євро — "Шахтар". Загальний оклад Педріньо в донецькому клубі становить 190 тисяч євро на місяць.
Педріньо наразі не є основним гравцем у "Шахтарі", але у клуба змінився тренер, й Арда Туран може мати іншу думку.
У сезоні 2024/25 він провів 20 матчів, забив один гол і віддав п'ять асистів.
Зазначимо, що сприяти трансферу може агент Педріньо Джуліано Бертолуччі, який також працює з тренером "Васко" Фернандо Дінізом.
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