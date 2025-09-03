Видео
Главная Спорт Шахтер готов отправить в Полесье игрока сборной Украины

Шахтер готов отправить в Полесье игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 11:45
Шахтер и Полесье готовят громкий обмен игроками
Егор Назарина на тренировке. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Еще в августе руководители донецкого "Шахтера" и житомирского "Полесья" начали переговоры о возможном обмене игроков. Центральной фигурой сделки стал Александр Назаренко, который может перейти в стан "горняков".

Обсуждения продолжаются и в сентябре, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

В случае трансфера Александра Назаренко в "Шахтер" обратным курсом в "Полесье" может отправиться Егор Назарина, а также будет выплачена дополнительная компенсация. 

Александр Назаренко
Александр Назаренко в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Для донецкого клуба этот обмен выглядит логичным шагом: "Шахтеру" необходим адаптированный к УПЛ левый вингер, способный сразу усилить игру на фланге. Назаренко считается одним из наиболее перспективных украинских футболистов своего амплуа.

Что получит "Полесье"

В свою очередь, команда Руслана Ротаня укрепит опорную зону универсальным полузащитником Егором Назариной. Источники отмечают, что вероятность сделки превышает 50%, и в клубах серьезно рассматривают такую рокировку как взаимовыгодную.

Если переговоры завершатся успешно, этот обмен станет одной из заметных сделок текущего трансферного окна в УПЛ и напрямую повлияет на расстановку сил в чемпионате.

Напомним, одновременно с этой сделкой может состояться тренерская отставка в киевском "Динамо", руководство которого недовольно Александром Шовковским. 

Столичный клуб мог усилить состав футболистом молодежной сборной Украины, но Игорь Суркис упустил этот шанс

Девушка Владислава Ваната переехала с ним из Киева в Жирону — как она выглядит и что о ней известно

футбол ФК Шахтер Александр Назаренко Футбол трансферы Полесье Егор Назарина
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
