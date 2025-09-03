Шахтар та Полісся готують гучний обмін гравцями

Єгор Назарина на тренуванні. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Ще в серпні керівники донецького "Шахтаря" та житомирського "Полісся" почали переговори про можливий обмін гравців. Центральною фігурою угоди став Олександр Назаренко, який може перейти до табору "гірників".

Обговорення тривають і у вересні, повідомляє "ТаТоТаке".

У разі трансферу Олександра Назаренка до "Шахтаря" зворотним курсом до "Полісся" може вирушити Єгор Назарина, а також буде виплачена додаткова компенсація.

Олександр Назаренко в "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Для донецького клубу цей обмін виглядає логічним кроком: "Шахтарю" необхідний адаптований до УПЛ лівий вінгер, здатний одразу посилити гру на фланзі. Назаренко вважається одним із найперспективніших українських футболістів свого амплуа.

Що отримає "Полісся"

Своєю чергою, команда Руслана Ротаня зміцнить опорну зону універсальним півзахисником Єгором Назариною. Джерела зазначають, що ймовірність угоди перевищує 50%, і в клубах серйозно розглядають таку рокіровку як взаємовигідну.

Якщо переговори завершаться успішно, цей обмін стане однією з помітних угод поточного трансферного вікна в УПЛ та безпосередньо вплине на розстановку сил у чемпіонаті.

