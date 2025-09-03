Відео
Головна Спорт Шахтар готовий відправити до Полісся гравця збірної України

Шахтар готовий відправити до Полісся гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:45
Шахтар та Полісся готують гучний обмін гравцями
Єгор Назарина на тренуванні. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Ще в серпні керівники донецького "Шахтаря" та житомирського "Полісся" почали переговори про можливий обмін гравців. Центральною фігурою угоди став Олександр Назаренко, який може перейти до табору "гірників".

Обговорення тривають і у вересні, повідомляє "ТаТоТаке".

У разі трансферу Олександра Назаренка до "Шахтаря" зворотним курсом до "Полісся" може вирушити Єгор Назарина, а також буде виплачена додаткова компенсація.

Александр Назаренко
Олександр Назаренко в "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Для донецького клубу цей обмін виглядає логічним кроком: "Шахтарю" необхідний адаптований до УПЛ лівий вінгер, здатний одразу посилити гру на фланзі. Назаренко вважається одним із найперспективніших українських футболістів свого амплуа.

Що отримає "Полісся"

Своєю чергою, команда Руслана Ротаня зміцнить опорну зону універсальним півзахисником Єгором Назариною. Джерела зазначають, що ймовірність угоди перевищує 50%, і в клубах серйозно розглядають таку рокіровку як взаємовигідну.

Якщо переговори завершаться успішно, цей обмін стане однією з помітних угод поточного трансферного вікна в УПЛ та безпосередньо вплине на розстановку сил у чемпіонаті.

Нагадаємо, одночасно з цією угодою може відбутися тренерська відставка в київському "Динамо", керівництво якого незадоволене Олександром Шовковським.

Столичний клуб міг підсилити склад футболістом молодіжної збірної України, але Ігор Суркіс упустив цей шанс.

Дівчина Владислава Ваната переїхала з ним із Києва до Жирони — який вона має вигляд та що про неї відомо.

футбол ФК Шахтар Олександр Назаренко Футбол трансфери Полісся Єгор Назарина
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
