Шахтер — Янг Бойз — в стартовом составе горняков есть сюрпризы

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" готов провести поединок четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Главный тренер команды Марино Пушич назвал стартовый состав на матч.

"Горняки" попробуют одержать первую победу в турнире, напоминает официальный сайт УЕФА.

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Обе команды неудачно выступают в Лиге чемпионов в этом сезоне. Накануне поединка в активе "Шахтера" был один балл и 29 место в общей турнирной таблице. "Янг Бойз" не набрал ни одного очка и расположился на 34 месте.

Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Стартовые составы

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко (капитан), Энрике — Бондаренко, Крыськив, Судаков — Зубков, Эгиналдо, Кевин.

Тренер: Марино Пушич.

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер, Бенито (капитан), Блум — Малес, Угринич, Ниассе, Колли — Имери, Ганвула.

Тренер: Жоэль Маньен.

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