Шахтер — Янг Бойз — в стартовом составе горняков есть сюрпризы

Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч
Донецкий "Шахтер" готов провести поединок четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Главный тренер команды Марино Пушич назвал стартовый состав на матч.
"Горняки" попробуют одержать первую победу в турнире, напоминает официальный сайт УЕФА.
Обе команды неудачно выступают в Лиге чемпионов в этом сезоне. Накануне поединка в активе "Шахтера" был один балл и 29 место в общей турнирной таблице. "Янг Бойз" не набрал ни одного очка и расположился на 34 месте.
Стартовые составы
"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко (капитан), Энрике — Бондаренко, Крыськив, Судаков — Зубков, Эгиналдо, Кевин.
Тренер: Марино Пушич.
"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер, Бенито (капитан), Блум — Малес, Угринич, Ниассе, Колли — Имери, Ганвула.
Тренер: Жоэль Маньен.
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