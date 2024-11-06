Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч arrow

Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч

6 ноября 2024 18:50
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер — Янг Бойз — в стартовом составе горняков есть сюрпризы
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" готов провести поединок четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Главный тренер команды Марино Пушич назвал стартовый состав на матч. 

"Горняки" попробуют одержать первую победу в турнире, напоминает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Обе команды неудачно выступают в Лиге чемпионов в этом сезоне. Накануне поединка в активе "Шахтера" был один балл и 29 место в общей турнирной таблице. "Янг Бойз" не набрал ни одного очка и расположился на 34 месте. 

Марино Пушич
Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Стартовые составы 

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко (капитан), Энрике — Бондаренко, Крыськив, Судаков — Зубков, Эгиналдо, Кевин. 

Тренер: Марино Пушич. 

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер, Бенито (капитан), Блум — Малес, Угринич, Ниассе, Колли — Имери, Ганвула. 

Тренер: Жоэль Маньен. 

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих назвала самую большую несправедливость в спорте и рассказала о целях, которые ставит перед собой. 

Лидер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах собирается бесплатно перейти в каталонскую "Барселону". 

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:50 Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч

18:47 Когда и кого ТЦК подает в розыск — адвокат дала ответ

18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

18:36 Выборы в США-2024 — в CNN проанализировали статистику

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

18:09 Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

18:09 Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков

18:09 Больше не смотрящий в Одессе — выдворили криминального авторитета

18:50 Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч

18:47 Когда и кого ТЦК подает в розыск — адвокат дала ответ

18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

18:36 Выборы в США-2024 — в CNN проанализировали статистику

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

18:09 Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

18:09 Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков

18:09 Больше не смотрящий в Одессе — выдворили криминального авторитета

17:59 Во Львовском университете объяснили запрет Telegram

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали