Шахтар — Янг Бойз — у стартовому складі гірників є сюрпризи

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: пресслужба клубу

"Шахтар" готовий провести поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Головний тренер команди Маріно Пушич назвав стартовий склад на матч.

"Гірники" спробують здобути першу перемогу в турнірі, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Обидві команди невдало виступають у Лізі чемпіонів цього сезону. Напередодні поєдинку в активі "Шахтаря" був один бал та 29 місце у загальній турнірній таблиці. "Янг Бойз" не набрав жодного очка та розташувався на 34 місці.

Маріно Пушич перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Стартові склади

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко (капітан), Енріке — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналдо, Кевін.

Тренер: Маріно Пушич.

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер, Беніто (капітан), Блум — Малес, Угринич, Ніассе, Коллі — Імері, Ганвула.

Тренер: Жоель Маньєн.

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