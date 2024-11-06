Шахтар — Янг Бойз — у стартовому складі гірників є сюрпризи

Шахтар — Янг Бойз — Пушич здивував стартовим складом на матч
"Шахтар" готовий провести поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Головний тренер команди Маріно Пушич назвав стартовий склад на матч.
"Гірники" спробують здобути першу перемогу в турнірі, нагадує офіційний сайт УЄФА.
Обидві команди невдало виступають у Лізі чемпіонів цього сезону. Напередодні поєдинку в активі "Шахтаря" був один бал та 29 місце у загальній турнірній таблиці. "Янг Бойз" не набрав жодного очка та розташувався на 34 місці.
Стартові склади
"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко (капітан), Енріке — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналдо, Кевін.
Тренер: Маріно Пушич.
"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер, Беніто (капітан), Блум — Малес, Угринич, Ніассе, Коллі — Імері, Ганвула.
Тренер: Жоель Маньєн.
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