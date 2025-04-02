Кубок Украины — как сыграли Шахтер и Александрия

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В Кубке Украины по футболу продолжаются матчи четвертьфиналов. Завершился центральный матч этой стадии.

Донецкий "Шахтер" в дополнительное время победил "Александрию", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" против "Александрии"

Матч был очень тяжелым для обеих команд. И "Шахтер", и "Александрия" имели своим моменты, однако отличиться в основное время им не удалось.

Стоит отметить, что поединок был достаточно грубым. Арбитр показал 13 желтых карточек на две команды.

В первый дополнительный тайм "Шахтер" мог решать судьбу матча, но Ласина Траоре не реализовал выход один на один с голкипером "Александрии".

"Александрия" — "Шахтер" — 0:1

Голы: Кевин, 110

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Безерра (Джевани, 89), Шепелев (Шостак, 89), Калюжный, Мишнев (Смирный, 82), Цара (Ковалец, 63), Филиппов (Ндика, 63)

"Шахтер": Резник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Кевин (Грущенко, 114), Судаков, Назарина (Бондаренко, 60), Марлон (Грам, 91), Педриньо (Аллисон, 60), Эгиналду (Траоре, 69)

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