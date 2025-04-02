Кубок України — як зіграли Шахтар та Олександрія

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar

У Кубку України з футболу продовжуються матчі чвертьфіналів. Завершився центральний матч цієї стадії.

Донецький "Шахтар" у додатковий час переміг "Олександрію", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Все вирішив єдиний гол, забитий на 110 хвилині. Його автором став бразильський легіонер Кевін.

"Шахтар" проти "Олександрії"

Матч був дуже важким для обох команд. І "Шахтар", і "Олександрія" мали своїм моменти, проте відзначитись в основний час їм не вдалося.

Варто відзначити, що поєдинок був досить грубим. Арбітр показав 13 жовтих карток на дві команди.

У перший додатковий тайм "Шахтар" міг вирішувати долю матчу, але Ласіна Траоре не реалізував вихід сам на сам з голкіпером "Олександрії".

"Олександрія" — "Шахтар" — 0:1

Голи: Кевін, 110

"Олександрія": Єрмаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк, Безерра (Джевані, 89), Шепелєв (Шостак, 89), Калюжний, Мишньов (Смирний, 82), Цара (Ковалець, 63), Філіппов (Ндіка, 63)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Кевін (Грущенко, 114), Судаков, Назарина (Бондаренко, 60), Марлон (Грам, 91), Педріньйо (Аллісон, 60), Егіналду (Траоре, 69)

Нагадаємо, англійський "Челсі" хоче підписати ще одного українського футболіста.

Наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський розкрив, скільки заробляє.

Віталій Кличко відкрив інформацію про фінансові відносити з братом Володимиром.

Відомі способи, які допоможуть позбутися важкого похмілля в домашніх умовах.